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Силы Хафтара продолжили наступление на Мисрату на побережье Ливии

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Силы командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара продолжают наступление на город Мисрата на фоне активизации боевых действий в Ливии, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

По его данным, в настоящий момент силы ЛНА находятся в 120 км к югу от Мисраты в районе населенного пункта Абугрейн.

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В ополчении, союзному признанному ООН правительству в Триполи, сообщили, что бои с ЛНА идут на окраинах Абугрейна.

Ранее в январе ЛНА захватили Сирт, лежащий восточнее Мисраты - в 370 км от столицы Ливии, однако правительственным силам Файеза Сараджа удалось его снова взять под контроль.

В свою очередь Мисрата - второй по величине город Ливии и родина ополченцев, настроенных решительно против Хафтара и играющих ключевую роль в обороне Триполи от ЛНА.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире и пользующееся поддержкой Анкары правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Халифа Хафтар, который с апреля прошлого года штурмует Триполи.

Ливия ЛНА Халифа Хафтар

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