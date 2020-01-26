Силы Хафтара продолжили наступление на Мисрату на побережье Ливии

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Силы командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара продолжают наступление на город Мисрата на фоне активизации боевых действий в Ливии, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

По его данным, в настоящий момент силы ЛНА находятся в 120 км к югу от Мисраты в районе населенного пункта Абугрейн.

В ополчении, союзному признанному ООН правительству в Триполи, сообщили, что бои с ЛНА идут на окраинах Абугрейна.

Ранее в январе ЛНА захватили Сирт, лежащий восточнее Мисраты - в 370 км от столицы Ливии, однако правительственным силам Файеза Сараджа удалось его снова взять под контроль.

В свою очередь Мисрата - второй по величине город Ливии и родина ополченцев, настроенных решительно против Хафтара и играющих ключевую роль в обороне Триполи от ЛНА.