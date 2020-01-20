На границе Мексики и Гватемалы произошли столкновения Нацгвардии и нелегалов

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Мигранты, идущие из стран Центральной Америки в попытке добраться до США, вступили в столкновения со служащими Национальной гвардии Мексики на гватемальско-мексиканской границе, сообщает в понедельник мексиканское телевидение.

"Участники каравана мигрантов, прибегая к насильственным действиям, попытались пройти на территорию Мексики, служащие Национальной гвардии попытались сдержать их, в ответ в них полетели камни", - сообщает телевидение.

По некоторым данным, мексиканским нацгвардейцам пришлось использовать слезоточивый газ.

Караван мигрантов вышел из Гондураса и Сальвадора в направлении США на прошлой неделе. Люди, идущие в нем, намерены добраться до США.

Ранее Мехико согласилось принять решительные меры, чтобы обуздать волны иммигрантов, следующих через Мексику к южным границам США, и разместить войска Национальной гвардии по всей Мексике.

В начале июня прошлого года президент США Дональд Трамп пригрозил Мексике повышением пошлин с 5% до 25% в случае, если Мехико не решит проблему сдерживания нелегалов.

Позже Трамп заявил, что отказывается от этой идеи, так как сумел заключить с этой страной соглашение по борьбе с нелегальной иммиграцией.