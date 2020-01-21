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У полиции Швейцарии не нашлось претензий к задержанным в Давосе россиянам

У полиции Швейцарии не нашлось претензий к задержанным в Давосе россиянам
Фото: Reuters

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Полиция кантона Гризон (Граубюнден) подтвердила, что в августе в Давосе задерживали двух граждан России для проверки документов, но ничего подозрительного в их отношении не обнаружилось. Об этом представитель полиции кантона Анита Санти сказала изданию 24 Heures.

Ранее Tages Anzeiger написала, что задержанные вызвали подозрения у полиции, поскольку как минимум один из них назвался сантехником, но у обоих при этом были дипломатические паспорта. В полиции изданию сказали, что ни один из них при этом не являлся аккредитованным дипломатом и, следовательно, не обладал дипломатическим иммунитетом. Вскоре оба покинули Швейцарию. Анонимные источники газеты назвали очевидной связь поездки этих людей в Давос с подготовкой к очередному Всемирному экономическому форуму, и издание пришло к выводу, что полиция пресекла очередную шпионскую спецоперацию Москвы.

Комментируя эту публикацию, Санти также отметила, что в полиции не утверждали, что эти россияне были сантехниками и не могут подтвердить эту информацию. Никаких ограничений в их отношений не вводилось.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 21 по 24 января 2020 года.

Представитель российского посольства в Берне сказал швейцарским журналистам, что, видимо, речь шла о двух рабочих, которые отвечали за подготовку объекта Росконгресса Russian House, который работает во время форума в Давосе.

Давос Швейцария Русский дом

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