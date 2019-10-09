NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по "дестабилизации Европы"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - К попытке госпереворота в Черногории, "кампании по дестабилизации" в Молдавии, а также к отравлениям болгарского бизнесмена Эмилиана Гребева и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании причастно одно и то же подразделение Главного разведывательного управления РФ (ГРУ, с 2010 года - Главное управление Генерального штаба РФ), пишет газета The New York Times со ссылкой на сотрудников разведки в четырех западных странах.

Издание отмечает, что хотя западные разведслужбы изначально подозревали в этих атаках Россию, эти инциденты расследовались как отдельные несвязанные эпизоды. Теперь агенты служб безопасности в странах Запада пришли к выводу, что эти операции и, возможно, многие другие, являются частью скоординированной и постоянной "кампании по дестабилизации Европы". По их версии, ее проводит элитное сверхсекретное подразделение российской разведки, которое квалифицируется на "подрывной деятельности, саботаже и убийствах".

По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно. Впервые его выявили в 2016 году после неудавшегося госпереворота в Черногории, однако масштабы деятельности западные спецслужбы осознали только после отравления Скрипалей в 2018 году.

Подразделение размещается в московской штаб-квартире 161-го учебного центра специального назначения. Ряд его сотрудников, как утверждается, участвовали в афганской и чеченских войнах, а также в конфликте на Украине.

Как часто подразделение мобилизуют для операций неизвестно, сказали газете представители разведки в четырех странах. По мнению западных спецслужб, о существовании этого подразделения, скорее всего, не знают даже другие сотрудники ГРУ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которому газета направила запрос о подразделении 29155, перенаправил журналистов в Минобороны РФ.