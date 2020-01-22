The Guardian сообщила о взломе телефона основателя Amazon саудовским кронпринцем

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Мобильный телефон основателя Amazon и и владельца газеты The Washington Post Джеффа Безоса был взломан в мае 2018 года с помощью подозрительного сообщения в мессенджере WhatsApp, оправленного, по-видимому, с личного номера наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, сообщает в среду британская газета The Guardian со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что, согласно анализу, вредоносный файл содержался в видео, полученном с телефонного номера кронпринца, с которым, по данным источника, у Безоса был, как казалось, дружеский обмен сообщениями в WhatsApp.

После этого за считанные часы с телефона Безоса был скачен значительный объем информации, но The Guardian не знает, чего именно она касалась и как была использована.

Посольство Саудовской Аравии в США написало в твиттере, что считает абсурдными предположения СМИ в причастности королевства ко взлому телефона Безоса. "Мы призываем провести расследование по по этим претениям, чтобы мы могли получить доступ ко всем фактам", - отметило посольство.

Тем не менее издание отмечает, что информация о возможной причастности кронпринца ко взлому может породить обсуждение того, каким образом американский таблоид National Enquirer получил личную переписку Безоса, опубликованную спустя девять месяцев. Кроме того, она может поднять вопрос о связи Мухаммеда бен Салмана с убийством саудовского журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи.

В январе богатейший бизнесмен в мире Безос объявил о разводе с женой Маккензи, с которой они были женаты 25 лет. Вскоре после этого в National Enquirer стали появляться публикации о его романе с бывшей телеведущей Лорен Санчес еще во время брака.