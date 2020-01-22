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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 18:28

Подразделение General Motors представило беспилотное такси без руля

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Подразделение General Motors (GM), занимающееся разработкой самоуправляемых автомобилей, - Cruise - представило беспилотное электрическое такси без руля и педалей Cruise Origin, сообщает в среду Wall Street Journal.

Автомобиль имеет просторный салон и может вместить до шести пассажиров. Компания отмечает, что машина может быть адаптирована для коммерческих перевозок.

Глава Cruise Дэн Амманн заявил, что планы по выпуску автомобиля должны быть раскрыты в ближайшие дни. Он не уточнил, когда новые такси могут появиться на улицах и сколько будет стоить поездка. Подразделение Cruise, которое будет владеть автомобилями и эксплуатировать их через свой сервис заказа такси, указывает, что беспилотное такси будет стоить дешевле обычного.

Эксплуатация автомобилей без рулевого колеса запрещена в США. Автопроизводители продолжают работать над решением технических проблем и вопросов безопасности, связанных с внедрением беспилотных автомобилей. Они призывали власти разработать правила, которые позволили бы эксплуатировать машины без руля и педалей.

В июле 2019 года Cruise отложил запуск сервиса роботизированных такси, который был намечен на конец прошлого года.

В последние годы Cruise стал одним из лидеров в развитии беспилотных автомобилей после привлечения крупных внешних инвестиций и положительных отзывов аналитиков о технологиях компании. В 2018 году Cruise привлек капитал в размере $7,25 млрд, включая $2,25 млрд от SoftBank Vision Fund.

General Motors Cruise Cruise Origin США

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