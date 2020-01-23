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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 04:01

Что случилось этой ночью: четверг, 23 января

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Число заболевших "уханьской" пневмонией превысило в Китае 570 человек. Впышка вируса зафиксирована в конце декабря. Власти Уханя приостановили сообщение с городом в преддверии китайского Нового года, когда резко увеличивается количество пассажироперевозок.

– Участник группировки Цапка рассказал о новых преступлениях бандитов. Он раскрыл преступные схемы вымогательства и отмывания денег. Сам осужденный участвовал в качестве личной охраны.

– Топилин стал председателем правления Пенсионного фонда России. В правительстве Медведева Топилин был министром труда и социальной защиты. За это время случилось повышение пенсионного возраста.

– ВАДА приостановило лицензию московской антидопинговой лаборатории. Запрет на работу действует до конца разбирательства независимого дисциплинарного комитета. Лаборатории нельзя проводить никакие анализы крови спортсменов.

– Парная короткая программа завершилась на ЧЕ по фигурному катанию. Российские фигуристы занимают два первых места. Пара Бойкова-Козловский обновила мировой рекорд.

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