Участник группировки Цапка рассказал о новых преступлениях бандитов

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Осужденный на пожизненное заключение участник "банды Цапка" из станицы Кущевская Владимир Алексеев дал признательные показания по ранее неизвестным следствию эпизодам преступной деятельности группировки, сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.

"Владимир Алексеев, известный как Вова Беспредел, в настоящее время привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу в отношении Федора Стрельцова, Натальи Стришней, ее брата Ивана и группы неустановленных лиц по п. "б" ч. З ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Находясь в заключении, Алексеев дал признательные показания, важные для следствия", - сказал источник.

Источник отметил, что Алексеев заявил об участии в преступной группировке Натальи Стришней (ранее Цеповяз), бывшей жены осужденного Вячеслава Цеповяза, ее родного брата Ивана, а также примкнувшего к ним в 2007 году Федора Стрельцова.

"Со слов Алексеева, Наталья Цеповяз и Стришний Иван играли одну из главенствующих ролей, выступали своеобразными генераторами идей, отличались хитростью, обладали нужными связями, работали с банками. Сергей Цапок брал на себя силовое воздействие, а Федор Стрельцов, по кличке "Федя Обнал", отвечал за обналичивание денежных средств с последующей легализацией, выступал в роли смотрящего за всеми предприятиями банды", - отметил собеседник агентства.

Из показаний Алексеева, добавил он, следствию стало известно о том, что в 2010 году Наталья Цеповяз и ее брат разработали схему по завладению имуществом, принадлежащим местному бизнесмену Александру Исюку.

В частности, Исюк оформил на свое предприятие кредит в сумме около 70 млн рублей и под угрозой физической расправы был вынужден передать все эти средства участникам банды.

"В станице Кущевской действовало негласное правило: каждый предприниматель, который получал кредит в банке, должен платить банде не менее 10% от этой суммы. Для этого в офисе ООО ОПХ "Слава Кубани" устраивались специальные совещания, куда приглашались успешные предприниматели. Отказаться приехать в офис они просто не могли", - рассказал источник.

Сам Алексеев, добавил источник, приезжал на "совещания" вместе с Цапком в качестве персональной охраны и силовой поддержки. При необходимости, по указанию Цапка, он применял силовое воздействие к несговорчивым, "вплоть до физической расправы".

Алексеев также указал, что ранее была реализована схема по отчуждению ООО "Кубань-Контракт" и ООО "Кубань-99", принадлежащих предпринимателям Валерию Дорошенко и Сергею Холмовому. Под угрозой физической расправы они внесли доли своих предприятий в уставной капитал ООО "Агро-Полтавченское", которые контролировали члены банды. В 2010 году полученных долей в ООО "Агро-Полтавченское" их лишили путем подделки документов.

"Когда Дорошенко и Холмовой возмутились, Цапок объяснил им, чтобы те не закрыли рты, иначе окажутся в земле", - процитировал источник слова Алексеева.

В 2008 году лидеры банды потребовали у бизнесмена Николая Гордика отдать им половину принадлежащего ему бизнеса и активов. Получив отказ, по словам источника, Наталья Цеповяз с братом инспирировали возбуждение уголовного дела через контролируемого ими бывшего начальника межрайонного УБОП Александра Ходыча. Гордика поместили в следственный изолятор, где под давлением он подписал необходимые документы. Бизнесмен лишился своих предприятий и двух участков земли, которые перешли к ООО СК "Север Кубани".

"Алексеев сообщил, что Цапок вынашивал план убийства Дорошенко, Исюка, Холмового и Гордика, однако не смог реализовать его, так как был арестован", - сказал источник.

Расследование новых эпизодов преступной деятельности банды из станицы Кущевской находится в производстве следственной части ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области. Один из фигурантов дела - Федор Стрельцов скрылся от следствия.

Информационное агентство "Интерфакс" не располагает подтверждающей слова источника официальной информацией от правоохранительных органов.

Наталье Стришней (Цеповяз) и ее брату Иван избраны мера пресечения в виде домашнего ареста.

В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд признал Вячеслава Цеповяза виновным в совершении целого ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды, ему назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

С 1998 по 2010 годы - за время, которое банда действовала в станице Кущевской, ее участниками были убиты 19 человек. Лидер группировки - Сергей Цапок был признан виновным в убийстве 18 человек, включая несовершеннолетних, и приговорен к пожизненному заключению. Скончался в июле 2014 года в медчасти СИЗО N1 Краснодара.

Алексеев в 2013 году приговорен к пожизненному лишению свободы, отбывает наказание в ИК-1 УФСИН России по Республике Мордовия.