Пакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерную боеголовку

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Пакистанские вооруженные силы в четверг провели успешное испытание баллистической ракеты ближнего радиуса действия Hatf 3 (Ghaznavi), сообщило командование стратегических сил.

Ракета, способная нести как обычную, так и ядерную боеголовку, имеет дальность действия 290 км.

Испытание было проведено вслед за пуском в Индии баллистической ракеты K-4 для подводной лодки с дальностью 3,5 тыс. км, осуществленным в воскресенье с подводной платформы в Бенгальском заливе.

Как отмечают местные СМИ, учебный пуск пакистанской ракеты проведен на фоне сохраняющейся напряженности между Исламабадом и Дели из-за решения правительства Индии отменить специальный статус штата Джамму и Кашмир, населенного преимущественно мусульманами, а также участившихся столкновений между пакистанскими и индийскими военными на линии контроля в Кашмире.