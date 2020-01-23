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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:33

Пакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерную боеголовку

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Пакистанские вооруженные силы в четверг провели успешное испытание баллистической ракеты ближнего радиуса действия Hatf 3 (Ghaznavi), сообщило командование стратегических сил.

Ракета, способная нести как обычную, так и ядерную боеголовку, имеет дальность действия 290 км.

Испытание было проведено вслед за пуском в Индии баллистической ракеты K-4 для подводной лодки с дальностью 3,5 тыс. км, осуществленным в воскресенье с подводной платформы в Бенгальском заливе.

Как отмечают местные СМИ, учебный пуск пакистанской ракеты проведен на фоне сохраняющейся напряженности между Исламабадом и Дели из-за решения правительства Индии отменить специальный статус штата Джамму и Кашмир, населенного преимущественно мусульманами, а также участившихся столкновений между пакистанскими и индийскими военными на линии контроля в Кашмире.

Пакистан

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