Индия лишит привилегий штат Джамму и Кашмир, за который спорит с Пакистаном

Кашмир, Индия Фото: AP/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Правительство Индии предложило лишить штат Джамму и Кашмир особого конституционного статуса, сообщает Hindustan Times.

Министр внутренних дел страны Мит Шах представил в парламенте резолюцию, которая отменяет 370 статью конституции, которая входит в раздел временных положений и гарантирует особый автономный статус Джамму и Кашмиру.

Статья предполагает, что местный парламент одобряет значительную часть постановлений федерального законодательного органа: все решения, не касающиеся обороны, иностранных дел, финансов и сферы коммуникаций. Кроме того, центральное правительство имеет право объявить чрезвычайное положение в штате только в случае войны или внешней угрозы, при других причинах ему требуется согласие местных органов власти.

Теперь же власти Индии намерены разделить штат на две союзные территории Джамму и Кашмир и Ладакх. Статус союзной территории в отличие от штата не предполагает наличия своего правительства и управляются напрямую федеральными властями.

Между тем, в штате были резко усилены меры безопасности: стягиваются дополнительные силы военной полиции, туристов предупреждают об опасности терактов, в Кашмирской долине запрещено собираться группами более четырех человек, закрыты образовательные учреждения, ограничена работа интернета. Трое влиятельных кашмирских политиков - главный министр штата Мехбооба Муфти, глава оппозиции штата Омар Абдулла и лидер партии "Народная конференция Джамму и Кашмира" Саджад Лоне - помещены под домашний арест.

Штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - эта территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Именно этот штат после раздела Британской Индии и обретения независимости двумя странами в 1947 году стал причиной индо-пакистанского конфликта, который до сих пор не урегулирован. Де-факто границей между Индией и Пакистаном стала линия разделения противников в 1956 году. До сих пор в штате действуют сторонники присоединения к Пакистану,

Другие области области Кашмир контролируются Пакистаном и КНР.