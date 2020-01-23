В Ереване разоружили мужчину, устроившего стрельбу в одном здании с офисом экс-президента

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Вооруженный мужчина, открывший стрельбу в гостинице "Эребуни Плаза" в центре Еревана на площади Республики, сдал оружие в результате переговоров с исполняющим обязанности начальника полиции Армении Арманом Саркисяном.

"Мужчина сдал оружие. Ситуация контролируется. Все подробности будут предоставлены позже", - сказал журналистам пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян.

Ранее полиция получила сигнал о вооруженном мужчине в гостинице "Эребуни Плаза" в центре Еревана на площади Республики. "На месте находятся оперативные группы. Ведутся переговоры", - сказали в пресс-службе полиции.

Пресс-секретарь полиции Ашот Агаронян уточнил "Интерфаксу", что переговоры вел и.о. начальника полиции Арман Саркисян, пострадавших в результате инцидента не было.

Здание гостиницы оцеплено.

По сообщению ряда местных СМИ, мужчина удерживал одного или нескольких заложников. Кроме того, сообщается, что, войдя в здание, мужчина поинтересовался, где находится офис экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

В том же отеле также находится редакция оппозиционного "Пятого канала", спонсируемого, по сведениям местных СМИ, семьей Кочаряна. Рядом со зданием гостиницы расположен офис представительства ООН в Армении, здания правительства и ряда министерств.

На месте находятся также и.о. начальника полиции Армении Арман Саркисян и и.о. директора Службы нацбезопасности Эдуард Мартиросян.