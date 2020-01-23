Стрельба произошла в Ереване в отеле, где размещен офис экс-президента Кочаряна

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Выстрелы прозвучали в гостинице "Эребуни Плаза" в центре Еревана на площади Республики, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе полиции.

На месте находится и.о. начальника полиции Армении Арман Саркисян.

По данным СМИ, один или несколько нападавших находятся в здании гостиницы.

В отеле размещены также офис экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также редакция оппозиционного "Пятого канала", спонсируемого, по сведениям местных СМИ, семьей Кочаряна.