Путин предложил провести в 2020 году "важную и символичную" встречу лидеров 5 стран

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил в 2020 году провести "важную и символичную" встречу лидеров государств постоянных членов Совета Безопасности ООН; французский лидер Эммануэль Макрон поддержал идею российского коллеги.

Выступая в четверг на международном форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом" в Израиле, Путин заявил, что мировые лидеры должны не проглядеть первые ростки ненависти и антисемитизма и сделать все для защиты мира.

"Пример, на мой взгляд, могут и должны подать страны-основательницы Организации объединенных наций, пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации. Мы обсуждали с некоторыми коллегами, насколько я понимаю, в целом, увидели положительную реакцию, провести встречу глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании", - сказал Путин.

Он отметил, что встречу можно провести в любой точке мира, где это будет удобно. "Россия готова к такому серьезному разговору. Мы намерены, не откладывая, направить соответствующие послания лидерам пятерки", - сказал Путин.

По его словам, одной из тем встречи могла бы стать ситуация в Ливии. "Но много и других проблем. Проведение этой встречи именно в этом, 2020 году, считаю важным и символичным, ведь мы отмечаем 75 лет окончания Второй мировой войны и основания ООН", - сказал Путин.

Президент отметил, что саммит государств, которые внесли главный вклад в разгром нацистской Германии и создание системы послевоенного мироустройства, сыграл бы огромную роль в поиске коллективных ответов на современные вызовы и угрозы.

"И, конечно, (саммит - ИФ) продемонстрировал бы нашу общую верность духу союзничества, исторической памяти, тем высоким идеалам и ценностям, за которые плечом к плечу сражались наши предки", - сказал Путин. Президент также добавил, что упомянутая пятерка стран несет ответственность за то, "чтобы никогда не повторялись страшные трагедии прошедшей войны, чтобы будущие поколения помнили об ужасе Холокоста и о лагерях смерти, о блокадном Ленинграде (...), о Бабьем Яре, о сожженной Хатыни".

Российский лидер подчеркнул, что необходимо быть бдительными "и не пропустить, не проглядеть, когда появляются первые ростки ненависти, шовинизма, антисемитизма, когда исподволь начинают потакать ксенофобии и другим проявлениям подобного рода".

"Забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями. У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать все, чтобы защитить и отстоять мир", - сказал президент России, заметив, что пример могут подать пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации.

В свою очередь, французский лидер Эммануэль Макрон поддержал предложение Путина о встрече глав пяти стран. "Мой дорогой друг, президент Путин, я согласен с вами в том, что пять стран-основательниц ООН несут особую ответственность, и сейчас нам вновь нужно собраться вместе. Мы действительно говорили об этом несколько дней назад, мы должны собраться и говорить об этом", - сказал Макрон в Иерусалиме.

"Мы должны обеспечить устойчивость мирового порядка, который опирается на международное право и права человека, именно это мы должны защищать", - добавил он.