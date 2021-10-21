Президент РФ рассчитывает на саммит глав стран-членов СБ ООН

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин надеется, что встреча глав стран-членов Совета безопасности ООН будет проведена.

"Если говорить о моей инициативе провести встречу глав государств пятерки постоянных членов Совета безопасности (ООН), то она, в принципе-то, поддержана была всеми и можно было это сделать. Там возникли проблемы, которые с Россией не связаны, а связаны с некоторыми спорами внутри этой пятерки. А потом началась эта пандемия в скором времени и все это усложнилось", - сказал Путин в четверг на Валдайском форуме.

"Сама идея встречи была встречена весьма позитивно, и надеюсь, что это, может быть, когда-то и состоится. Это точно пойдет на пользу", - сказал он.

По словам президента, обсуждение тематики саммита продолжается.

"Мы обсуждаем это и с американскими партнерами, и с нашими китайскими друзьями, с французами. Французский президент, кстати, сразу это поддержал. И с Великобританией. Там есть свои идеи, свои предложения, чем наполнить такую встречу дополнительно, но сама по себе идея в целом поддержана. Надеюсь, условия сложатся, мы такую встречу проведем", - сказал Путин.

Президент РФ, выступая 23 января 2020 года в Иерусалиме на международном форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", предложил организовать встречу глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, КНР, США, Франции и Великобритании - для обсуждения самых серьезных мировых проблем.