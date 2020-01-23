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ДНР обвинила Киев в шестикратном увеличении интенсивности обстрелов

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Донецке заявили о многократном увеличении интенсивности обстрелов с украинской стороны, там не исключают попыток силового возвращения Донбасса под контроль Украины и констатируют рост напряженности на линии столкновения.

"Интенсивность обстрелов возросла в шесть раз", - говорится в заявлении, распространенном в четверг пресс-службой представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по координации и контролю за прекращением огня (СЦКК).

При этом в Донецке опасаются, что Киев может попробовать реализовать силовой сценарий возвращения контроля над Донбассом. "В то время, когда президент страны говорит о желании и возможности полностью прекратить огонь, заместитель секретаря СНБО в своем выступлении сообщает, что ВСУ готовы к силовому решению, и, судя по резко возросшему количеству обстрелов территории Республики, исключать такой вариант было бы опрометчиво", - говорится в заявлении.

Ранее в январе заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил о готовности вооруженных сил страны к силовому возвращению контроля над Донбассом.

В свою очередь министерство обороны Украины сообщило в четверг днем, что с начала текущих суток вооруженные формирования ДНР/ЛНР три раза нарушили режим прекращения огня, ранение получил один военнослужащий ВСУ. Как отметил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве, состояние здоровья пострадавшего, по имеющейся информации, удовлетворительное.

ДНР СЦКК Украина СНБО Сергей Кривонос ВСУ

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