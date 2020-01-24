Донецк подвергся артобстрелу

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Донецк подвергся артиллерийскому удару в районе Международного аэропорта им. Сергея Прокофьева, передает корреспондент "Интерфакса".

Сообщается, что за менее чем два часа по окраине города в районе так называемого "Вольво-центра" выпущено 12 мин калибром 120 мм.

"Зафиксирован обстрел со стороны Вооруженных сил Украины по направлению поселок Опытное - город Донецк ("Вольво-центр"), выпущено 12 мин калибром 120 мм", - заявили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины (СЦКК).

Также, по данным СЦКК, обстрелу с применением минометов разного калибра, реактивных гранатометов, и крупнокалиберных пулеметов подверглись поселки Саманка и Ленинское.

Накануне ДНР обвинила Киев в шестикратном увеличении интенсивности обстрелов. Пресс-служба представительства ДНР в СЦКК заявляла, что в Донецке не исключают попыток силового возвращения Донбасса под контроль Украины.