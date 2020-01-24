Россиянин Бурков признал свою вину в американском суде

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Гражданин России Алексей Бурков признал себя виновным по обвинениям в киберпреступлениях.

"Бурков признал себя виновным в мошенничестве с устройствами доступа и сговоре с целью совершения компьютерного вторжения, кражи личных данных, мошенничества (...), а также отмывания денег", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры США в Восточном округе Вирджинии.

Отмечается, что ему грозит максимальное наказание в виде 15 лет тюрьмы.

Оглашение приговора состоится 8 мая.

Согласно судебным документам, Бурков управлял веб-сайтом "Cardplanet", который продавал номера платежных карт, многие из которых принадлежали гражданам США.

Кроме того, согласно обвинениям США, Бурков руководил интернет-форумом по киберпреступности, где хакеры могли общаться, планировать киберпреступления, совершать покупки и продажи краденых товаров и услуг, а также предлагать свои услуги.

Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива в 2015 году, когда приехал в Израиль в отпуск. В ноябре 2019 года он был экстрадирован в США.