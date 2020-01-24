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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 08:26

Что случилось этой ночью: пятница, 24 января

Россиянин признал вину в суде США по обвинению в кибермошенничестве, первая жертва пневмонии в провинции на границе с РФ, тревожная кнопка в Tinder

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Россиянин Бурков признал свою вину по обвинению в кибермошенничестве в американском суде. Как сообщила прокуратура США в Восточном округе Вирджинии, гражданин РФ "признал себя виновным в мошенничестве с устройствами доступа и сговоре с целью совершения компьютерного вторжения, кражи личных данных, мошенничества (...), а также отмывания денег". Буркову грозит до 15 лет тюрьмы, приговор огласят 8 мая.

- Число больных "уханьской" пневмонией в Китае превысило 800 человек. Из общего числа заболевших 177 человек находятся в тяжелом состоянии. По состоянию на 00:00 пятницы, летальных исходов было 25, однако позже стало известно о смертельном случае в граничащей с Россией провинции.

- "Известия" опубликовали предварительный список сайтов с бесплатным доступом. Список ресурсов включает четыре категории: государственные информационные ресурсы (портал госуслуг, сайты органов власти), соцсети ("ВКонтакте", "Одноклассники" и другие), почтовые сервисы ("Яндекс", mail.ru, km.ru) и другие значимые информационные ресурсы (к ним авторы документа отнесли мессенджер Bip турецкого сотового оператора Turkcell). В ведомстве подчеркнули, что список будет корректироваться.

- Госдеп рассказал о трудностях деконфликтации в Сирии с РФ. У сухопутных сил США и РФ ранее возникали проблемы с деконфликтацией в Сирии и, в частности, американцы "перехватывали" российского генерал-майора, следовавшего в Манбидж. Спецпредставитель США по Сирии не сообщил имя военного.

- В приложении Tinder появится тревожная кнопка. Пользователи смогут зафиксировать время и место свидания, указать человека, с которым намерены встретиться, а также оповестить полицию в случае опасности. Релиз обновлений состоится в США 28 января. Позже они появятся и в других странах.

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