Первая смерть от пневмонии зафиксирована в граничащей с РФ провинции КНР

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Первая смерть от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, зафиксирована в граничащей с Россией китайской провинцией Хэйлунцзян на северо-востоке страны, сообщают местные СМИ со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Инцидент зафиксирован в городе Суйхуа в 430 км от границы с РФ.

Это стало вторым смертельным случаем от "уханьской пневмонии" нового типа вне провинции Хубэй, где была зафиксирована вспышка заболевания.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса в Китае по состоянию на 00:00 часов пятницы достигло 830 человек, летальный исход зафиксирован в 25 случаях, сообщают китайские СМИ со ссылками на официальные данные властей.

Из общего числа заболевших 177 человек находятся в тяжелом состоянии, 24 смертных случая приходятся на провинцию Хубэй, один - на провинцию Хэбэй.

За последние сутки число заболевших в 27 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения Китая увеличилось на 259 человек, число жертв коронавируса - на восемь человек, говорится в сообщениях.

В декабре в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее он был опровергнут, и заболевание перенесено в разряд инфекционных.