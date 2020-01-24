В США зафиксирован второй случай заболевания новой "уханьской" пневмонией

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - У жительницы Чикаго выявлен новый коронавирус, вызывающий пневмонию, сообщает Associated Press со ссылкой на Центр США по борьбе с болезнями и их профилактике.

Таким образом, это второй подтвержденный случай инфицирования новым вирусом в США.

60-летняя женщина вернулась из Китая 13 января без каких-либо признаков болезни. Однако через несколько дней она плохо себя почувствовала и вызвала врача.

В Центре по борьбе с болезнями и их профилактике сообщают, что инфицированная сейчас находится в больнице, ее состояние оценивается как нормальное. Специалисты мониторят состояние людей, с которыми она контактировала.

Как уточняет CNN, всего в США сейчас под наблюдением 63 пациента, у которых может быть коронавирус.

Также телеканал сообщает следующие данные по подтвержденным случаям за пределами материкового Китая: Таиланд - 5, Сингапур, Тайвань - 3, Гонконг, Макао, Япония, Южная Корея, Вьетнам - 2.

В Китае быстро распространяется новый коронавирус, вызывающий пневмонию. Источником вспышки считается город Ухань. По последним данным, в стране подтверждено 882 случая заражения, 26 человек умерли.