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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 19:06

В США зафиксирован второй случай заболевания новой "уханьской" пневмонией

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - У жительницы Чикаго выявлен новый коронавирус, вызывающий пневмонию, сообщает Associated Press со ссылкой на Центр США по борьбе с болезнями и их профилактике.

Таким образом, это второй подтвержденный случай инфицирования новым вирусом в США.

60-летняя женщина вернулась из Китая 13 января без каких-либо признаков болезни. Однако через несколько дней она плохо себя почувствовала и вызвала врача.

В Центре по борьбе с болезнями и их профилактике сообщают, что инфицированная сейчас находится в больнице, ее состояние оценивается как нормальное. Специалисты мониторят состояние людей, с которыми она контактировала.

Как уточняет CNN, всего в США сейчас под наблюдением 63 пациента, у которых может быть коронавирус.

Также телеканал сообщает следующие данные по подтвержденным случаям за пределами материкового Китая: Таиланд - 5, Сингапур, Тайвань - 3, Гонконг, Макао, Япония, Южная Корея, Вьетнам - 2.

В Китае быстро распространяется новый коронавирус, вызывающий пневмонию. Источником вспышки считается город Ухань. По последним данным, в стране подтверждено 882 случая заражения, 26 человек умерли.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
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