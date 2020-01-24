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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 22:39

"Уханьский" коронавирус впервые диагностировали у пациентов во Франции

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Во Франции выявлены первые два случая заболевания "уханьским" коронавирусом, заявила в пятницу министр здравоохранения страны Аньес Бюзен.

В эфире французского телевидения она пояснила, что первый пациент проходит лечение в Бордо, а второй - в Париже.

"Пациенту из Бордо 48 лет, он вернулся из Китая, заезжал в город Ухань. Он обратился по поводу симптомов 23 января, - сообщила журналистам Бюзен. - Со вчерашнего дня он госпитализирован в Бордо, в изолированной палате. С момента прибытия во Францию находился в контакте с десятком человек".

Китаец по происхождению, этот пациент живет в департаменте Жиронда. В Ухане он находился в связи с профессиональными интересами, уточнила министр.

О парижском пациенте, по ее словам, пока известно мало. Его поместили в госпиталь Биша в 18-м округе французской столицы. Он также содержится в условиях изоляции.

"Мы знаем, что этот человек побывал в Китае, но не знаем, был ли он в Ухане", - сказала Бюзен.

Вспышка пневмонии в Китае

Неизвестный ранее штамм коронавируса, вызывающий пневмонию, начал распространяться в китайском Ухане в конце декабря 2019 года и с тех пор вышел за пределы города и страны. Число заболевших в Китае достигло 830 человек, более 20 человек скончались. Ранее случаи заражения вирусом уже были зарегистрированы в Таиланде, Японии, Сингапуре, Южной Корее и США.

В России случаев заболевания новым вирусом пока не зафиксировано, однако, как сообщалось ранее, в Боткинскую больницу Петербурга продолжают поступать прибывшие из Китая для проверки.

Хроника 09 – 24 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Франция Париж Бордо Китай Ухань

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