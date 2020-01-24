Убивший в Германии шестерых человек стрелял по своим родственникам

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Шесть человек, которых застрелил мужчина в Германии в пятницу, были членами его семьи. Об этом сообщил руководитель полиции города Ален (федеральная земля Баден-Вюртемберг) Райнер Мёллер. Прямую трансляцию пресс-конференции ведет Welt.

"По настоящим данным, отец и мать убиты. В случае остальных жертв родственные отношения устанавливаются", - сказал Мёллер. Среди убитых - трое мужчин и три женщины.

По информации Мёллера, задержанному на месте подозреваемому - 26 лет, он гражданин Германии. Стрельба произошла возле ресторана в небольшом населенном пункте Рот-ам-Зее. Первые полицейские силы были на месте происшествия в 12:47 (14:47 по московскому времени) через несколько минут после звонка на дежурный телефон.

Пока полиция ничего не может сказать о мотиве преступления.

"Мы ничего не можем сказать о мотиве. Мы считаем, что это семейная драма. Все состояли в семейных отношениях друг с другом", - сказал Мёллер. Стрелявший пользовался "полуавтоматическим короткоствольным оружием калибра 9 миллиметров", указал представитель полиции. По его сведениям, у мужчины есть разрешение на спортивное стрелковое оружие.

В настоящий момент задержанный находится в полицейском участке и ожидает адвоката.