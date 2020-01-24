Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 19:06

Убивший в Германии шестерых человек стрелял по своим родственникам

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Шесть человек, которых застрелил мужчина в Германии в пятницу, были членами его семьи. Об этом сообщил руководитель полиции города Ален (федеральная земля Баден-Вюртемберг) Райнер Мёллер. Прямую трансляцию пресс-конференции ведет Welt.

"По настоящим данным, отец и мать убиты. В случае остальных жертв родственные отношения устанавливаются", - сказал Мёллер. Среди убитых - трое мужчин и три женщины.

По информации Мёллера, задержанному на месте подозреваемому - 26 лет, он гражданин Германии. Стрельба произошла возле ресторана в небольшом населенном пункте Рот-ам-Зее. Первые полицейские силы были на месте происшествия в 12:47 (14:47 по московскому времени) через несколько минут после звонка на дежурный телефон.

Пока полиция ничего не может сказать о мотиве преступления.

"Мы ничего не можем сказать о мотиве. Мы считаем, что это семейная драма. Все состояли в семейных отношениях друг с другом", - сказал Мёллер. Стрелявший пользовался "полуавтоматическим короткоствольным оружием калибра 9 миллиметров", указал представитель полиции. По его сведениям, у мужчины есть разрешение на спортивное стрелковое оружие.

В настоящий момент задержанный находится в полицейском участке и ожидает адвоката.

Германия

Новости по теме

Новости
Новый коронавирус в Китае

В США зафиксирован второй случай заболевания новой "уханьской" пневмонией

"Аэрофлот" предложил сдать билеты на ближайшие рейсы в Китай

София решила выслать российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже

София решила выслать российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже

Германская организация оспорит решение о передаче Александровского подворья России

Германская организация оспорит решение о передаче Александровского подворья России

Неизвестный открыл стрельбу по людям на юго-западе Германии

Проверка нашла в самолетах Bek Air скрепленные скотчем детали и тазики под протекающими двигателями

Новый коронавирус в Китае

Часть Великой Китайской стены закрыли для туристов из-за коронавируса

Лукашенко отказался "предавать и растворять" Белоруссию в "братской" России

Лукашенко отказался "предавать и растворять" Белоруссию в "братской" России

В Болгарии двух российских дипломатов заподозрили в шпионаже

В Болгарии двух российских дипломатов заподозрили в шпионаже
Новый коронавирус в Китае

Китайские перевозчики приостановили полеты в Москву из Уханя

Китайские перевозчики приостановили полеты в Москву из Уханя
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');