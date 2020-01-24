Полиция Германии не сочла терактом стрельбу с шестью погибшими

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Стрельба, в результате которой в Германии погибли шесть человек, произошла, предположительно, на бытовой почве, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы полиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Давид Эберт.

"Указаний на теракт нет", - сказал собеседник агентства.

Он подтвердил информацию СМИ о том, что жертвами стрельбы стали шесть человек. Есть раненые, но их число пока неизвестно.

ЧП произошло на территории федеральной земли Баден-Вюртемберг в маленькой общине Рот-ам-Зее.

Стрелявший задержан. "По предварительной информации, подозреваемый состоял с жертвами в семейных отношениях", - сказал Эберт.