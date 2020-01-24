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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 21:53

В Непале сообщили о первом случае заражения коронавирусом

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Непала официально заявило о подтвержденном случае заболевания остроинфекционным коронавирусом на территории страны.

"Непал сообщил о первом подтвержденном случае заражения смертельно опасным вирусом", - сообщило в твиттере издание Times of India.

Заболевший - 32-летний непальский студент, который вернулся на родину из китайского города Ухань в начале января. Почувствовав себя плохо, он обратился в больницу. Однако спустя несколько дней молодой человек был выписан. На этой неделе врачи решили отправить образцы его анализов в лабораторию в Гонконге для проверки на коронавирус. В пятницу сообщили о положительном результате.

В декабре в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Число заболевших в Китае достигло 830 человек, более 20 человек погибли.

В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. Закрываются для въезда и выезда и другие города в провинции Хубэй.

Хроника 09 – 24 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Непал

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