Борис Джонсон подписал закон о выходе Великобритании из ЕС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Британский премьер-министр Борис Джонсон в пятницу объявил, что подписал закон о выходе Великобритании из Евросоюза.

"Сегодня я подписал соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС 31 января, тем самым соблюдаю демократический мандат народа Великобритании", - написал Джонсон в твиттере.

"Этот акт возвещает о новой главе в нашей (британской - ИФ) национальной истории", - добавил премьер.

Накануне королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект по Brexit, что окончательно придало ему статус британского закона.

В пятницу председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также подписали в Брюсселе это соглашение.

Со своей стороны фон дер Ляйен в твиттере отметила, что после подписания документа "открывается возможность его ратификации Европейским парламентом".

Ратификация документа в Европейском парламенте запланирована на 29 января.

Пресс-служба Совета ЕС при этом сообщила, что "как только Европейский парламент даст свое согласие, совет по письменной процедуре примет решение о заключении соглашения от имени ЕС".

Brexit запланирован на 31 января 2020 года.