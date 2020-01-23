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Законопроект по Brexit обрел юридическую силу после одобрения Елизаветой II

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II в четверг подписала законопроект по Brexit. Это окончательно придало ему статус британского закона, передает телеканал Sky news.

Об этом сообщил британским депутатам заместитель спикера палаты общин Найджел Эванс.

Таким образом, заключает Sky news, Лондон избавился от одного из главных препятствий, затруднявших выход Великобритании из ЕС в намеченный на 31 января срок.

Однако, напоминает телеканал, властям ЕС требуется предпринять еще ряд шагов, чтобы придать соглашению между Брюсселем и Лондоном по Brexit статус международного закона.

Накануне сообщалось, что теперь эта сделка должна пройти ратификацию в Европейском Парламенте: как ожидается, ее рассмотрение может состояться 29 января. До этого британские законодатели в обеих палатах парламента завершили работу над законопроектом.

Затем Великобритания и ЕС должны будут заключить торговое соглашение в переходный период после Brexit, который продлится до конца 2020 года.

12 декабря в Великобритании состоялись парламентские выборы, на которых убедительную победу одержала Консервативная партия Джонсона - ярого сторонника Brexit.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 31 января 2020 года.

Великобритания Brexit

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