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Российские туристы застряли в горах Армении

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Спасатели в Армении пока не смогли добраться до российских туристов в горах Гегаркуникской области, попросивших помощи утром в пятницу.

В пресс-службе МЧС Армении сообщили, что экспедиция состоит из шести человек - граждан РФ. Одному из них потребовалась помощь в связи с ухудшением здоровья.

На место выехали два расчета на гусеничном вездеходе. В 16:30 от руководителя экспедиции поступило сообщение, что состояние здоровья одного из членов группы стабилизировалось. "Учитывая неблагоприятные погодные условия, горный ландшафт и опасность снежной лавины, поисковые работы будут продолжены завтра", - говорится в сообщении.

Туристы находятся в 13 км к востоку от села Ншхарк (140 км к юго-востоку от Еревана).

В поисковые работы вовлечена также группа спасателей Российско-армянского центра гуманитарного реагирования.

При необходимости будут задействованы также беспилотники, отметили в МЧС.

Армения РФ

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