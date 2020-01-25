Спасателям удалось добраться до российских туристов в горах Армении

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Спасатели в Армении в субботу добрались до российских туристов в горах Гегаркуникской области, попросивших помощи сутки назад.

Как сообщает пресс-служба МЧС республики, поисковые работы были возобновлены в 04:20 по Москве с участием спасателей Российско-армянского центра гуманитарного реагирования. В 10:30 по московскому времени удалось добраться до экспедиции.

Накануне экспедиция в составе шести человек, граждан России, сообщила, что одному из них требуется помощь в связи с ухудшением здоровья.

Учитывая неблагоприятные погодные условия, горный ландшафт и опасность снежной лавины, поисковые работы вечером в пятницу были приостановлены.

Туристы находились в 13 км к востоку от села Ншхарк (140 км к юго-востоку от Еревана).