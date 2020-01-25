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До 18 увеличилось число жертв землетрясения в Турции

Более 650 человек пострадали

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате землетрясения на востоке Турции выросло с 14 до 18 человек, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).

Кроме того, травмы получил 651 человек. Большинство погибших и пострадавших - жители Элязыга (13), четверо - из провинции Малатья, один - из провинции Диярбакыр.

AFAD отмечает, что в Элязыге и соседних провинциях есть разрушенные здания. Нарушена сотовая связь, линии электропередач и газопроводы не повреждены. На место происшествия направлены 968 сотрудников поисково-спасательных служб.

По данным Геологической службы США (USGS), на которую ссылается CNN, подземные толчки ощутили около полумиллиона человек в Турции, а также в соседних странах, включая Ирак, Сирию и Ливан.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером в пятницу, 24 января, в районе города Сивридже (провинция Элазиг) и затронуло соседние регионы на востоке Турции. После самого землетрясения было зарегистрировано 118 афтершоков магнитудой от 2,7 до 5,4.

В посольстве РФ в Анкаре сообщили, что, по предварительным данным, граждане России в результате землетрясения не пострадали.

Турция Элязыг

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