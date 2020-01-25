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До 14 возросло число жертв землетрясения в Турции

Свыше 200 человек пострадали

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Землетрясение в провинции Элязыг на востоке Турции привело, по последним данным, к гибели по меньшей мере 14 человек, сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайным ситуациям Турции.

"Госпитализированы 225 пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии", - цитирует губернатора Элязыга Четина Октая Калдырыма агентство.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что власти страны внимательно следят за развитием ситуации.

"Под руководством президента (Реджепа Тайипа - ИФ) Эрдогана мы с первых минут внимательно отслеживаем ситуацию в связи с землетрясением", - сказал он.

В район, где произошло землетрясение, спасатели уже доставили 1689 палаток, 1656 походных кроватей и 9200 одеял.

Ранее сообщалось о четверых погибших. По предварительным данным, граждане России в результате землетрясения не пострадали.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на востоке Турции в пятницу в 20:55 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 6,75 км. По данным Anadolu, после самого землетрясения было зарегистрировано еще 35 афтершоков магнитудой от 2,7 до 5,4.

Турция

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