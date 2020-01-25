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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:50

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 22

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - До 22 человек выросло число людей, погибших в результате сильного землетрясения на востоке Турции, сообщает в субболту агентство "Анадолу".

Кроме того, по последним данным, пострадали 1030 человек.

Ожидается, что в скором времени районы, в которых произошли подземные толчки, посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Землетрясение произошло накануне вечером в провинции Элязыг.

В пострадавшем от подземных толчков районе в субботу продолжаются поисково-спасательные работы.

Турция

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