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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 19:12

Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Пять ракет ударили в воскресенье вечером по территории посольства США в Багдаде, сообщил телеканал Kurdistan 24.

"Пять ракет с установки типа "Катюша" ударили по "зеленой зоне", пострадавших нет", - цитирует телеканал заявление иракских военных.

В "зеленой зоне" Багдада находятся несколько западных посольств и правительственных учреждений, включая парламент, кабинет премьер-министра и президиум.

Отмечается, что в результате обстрела есть разрушения.

В свою очередь исполняющий главы правительства Ирака Адиль Абдул Махди обнародовал заявление, в котором осудил это происшествие, назвав его "агрессией".

Ирак

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