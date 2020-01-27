Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу
Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Пять ракет ударили в воскресенье вечером по территории посольства США в Багдаде, сообщил телеканал Kurdistan 24.
"Пять ракет с установки типа "Катюша" ударили по "зеленой зоне", пострадавших нет", - цитирует телеканал заявление иракских военных.
В "зеленой зоне" Багдада находятся несколько западных посольств и правительственных учреждений, включая парламент, кабинет премьер-министра и президиум.
Отмечается, что в результате обстрела есть разрушения.
В свою очередь исполняющий главы правительства Ирака Адиль Абдул Махди обнародовал заявление, в котором осудил это происшествие, назвав его "агрессией".