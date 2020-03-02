Багдадская "Зеленая зона" вновь подверглась ракетному обстрелу

Предположительно, целью боевиков было посольство США

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Особо охраняемый квартал Багдада - "Зеленая зона" - подвергся ракетному обстрелу в ночь на понедельник, сообщают арабские СМИ.

По разным данным, в сторону Зелёной зоны, в которой расположены иракские правительственные учреждения и иностранные посольства, было запущено от двух до четырёх ракет.

По данным Al Arabiya, одна из ракет упала возле посольства США.

Американская дипмиссия в Багдаде регулярно становится мишенью боевиков, особенно - после гибели в январе 2020 года во время американской спецоперации командующего иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани. Такие ракетные обстрелы проводят иракские группировки, выступающие против американского военного присутствия в Ираке.