Вдова Коби Брайанта обвинила шерифа в том, что место гибели ее мужа не охранялось

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Ванесса Брайант обвинила шерифа округа Лос-Анджелес Алекса Вильянуэву в том, что он не охранял место крушения вертолета, в результате которого погиб баскетболист Коби Брайант со своей дочерью. Об этом сообщает Associated Press.

По ее словам, Вильянуэва рассказал о гибели мужа и дочери и спросил, что он может сделать для нее. В ответ Брайант попросила охранять место крушения, чтобы никто не фотографировал погибших.

Вдова указала, что шериф пообещал выполнить просьбу и заверил ее, что территория охраняется. При этом Брайант утверждает, что спасатели и полицейские распространили фотографии жертв трагедии. После этого женщина подала иск против округа Лос-Анджелес, посчитав случившееся вторжением в личную жизнь, которое привело к эмоциональному расстройству.

Представители округа Лос-Анджелес, в свою очередь, хотят провести психиатрическую экспертизу, чтобы определить, действительно ли Брайант пострадала эмоционально. При этом ее адвокаты заявляют, что это будет жестоко по отношению к их клиентке.

Личный вертолет Брайанта в январе 2020 года упал возле города Калабасаса в округе Лос-Анджелес в штате Калифорния. На борту разбившегося вертолета было девять человек. В результате падения никто не выжил. Вместе со спортсменом погибла его 13-летняя дочь Джианна.