371 новый случай коронавируса зафиксировали в китайской провинции Хубэй за день

24 человека скончались

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В китайской провинции Хубэй, административный центр которой город Ухань является эпицентром распространения пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, за последние сутки зарегистрирован 371 новый случай заболевания, в 24 случаях - летальный исход, сообщили местные власти.

Таким образом, с начала вспышки заболевания в Ухане в декабре прошлого года, общее число заболевших в Хубэе достигло 1423 человек, скончались 76 заболевших.

В декабре в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса.