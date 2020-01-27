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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 03:41

371 новый случай коронавируса зафиксировали в китайской провинции Хубэй за день

24 человека скончались

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В китайской провинции Хубэй, административный центр которой город Ухань является эпицентром распространения пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, за последние сутки зарегистрирован 371 новый случай заболевания, в 24 случаях - летальный исход, сообщили местные власти.

Таким образом, с начала вспышки заболевания в Ухане в декабре прошлого года, общее число заболевших в Хубэе достигло 1423 человек, скончались 76 заболевших.

В декабре в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса.

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