В Китае продлили каникулы в школах и вузах на неопределенный срок из-за коронавируса

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Начало учебного процесса в дошкольных учреждениях, средних школах и вузах Китая откладывается на неопределенный срок из-за угрозы распространения нового типа коронавируса (2019-n-CoV), сообщается на сайте генконсульства РФ в Гуанчжоу.

Официально выходные дни по случаю нового года по лунному календарю заканчиваются 2 февраля.

По состоянию на 27 января (12:00 пекинского времени) в провинциях консульского округа зарегистрировано 316 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа (2019-nCoV), информация о случаях заражения российских граждан пока не поступала.

На фоне слухов "китайские власти призывают к благоразумию, просят пользоваться информацией, публикуемой в официальных источниках, не распространять слухи, сохранять спокойствие, максимально ограничить свое передвижение и руководствоваться предписанными ранее мерами по защите себя от заражения", уточняется в сообщении генконсульства.

По информации властей Гуанчжоу, город не испытывает проблем с продовольствием, внутригородское и междугороднее транспортное сообщение осуществляется в обычном режиме. Властями города Гуанчжоу выпущено распоряжение о запрете доступа лиц в общественные места без масок на ли. По решению властей провинций Гуандун и Хайнань прекратили свою работу городские парки, зоопарки, цирки.

Как сообщалось, число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, достигло 80 человек. Вирус выявлен у 2794 человек.