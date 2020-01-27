Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 11:22

В Китае продлили каникулы в школах и вузах на неопределенный срок из-за коронавируса

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Начало учебного процесса в дошкольных учреждениях, средних школах и вузах Китая откладывается на неопределенный срок из-за угрозы распространения нового типа коронавируса (2019-n-CoV), сообщается на сайте генконсульства РФ в Гуанчжоу.

Официально выходные дни по случаю нового года по лунному календарю заканчиваются 2 февраля.

По состоянию на 27 января (12:00 пекинского времени) в провинциях консульского округа зарегистрировано 316 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа (2019-nCoV), информация о случаях заражения российских граждан пока не поступала.

На фоне слухов "китайские власти призывают к благоразумию, просят пользоваться информацией, публикуемой в официальных источниках, не распространять слухи, сохранять спокойствие, максимально ограничить свое передвижение и руководствоваться предписанными ранее мерами по защите себя от заражения", уточняется в сообщении генконсульства.

По информации властей Гуанчжоу, город не испытывает проблем с продовольствием, внутригородское и междугороднее транспортное сообщение осуществляется в обычном режиме. Властями города Гуанчжоу выпущено распоряжение о запрете доступа лиц в общественные места без масок на ли. По решению властей провинций Гуандун и Хайнань прекратили свою работу городские парки, зоопарки, цирки.

Как сообщалось, число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, достигло 80 человек. Вирус выявлен у 2794 человек.

Хроника 09 – 27 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
КНР Китай

Новости по теме

Новости

Дипломаты начали обсуждать вывоз 140 россиян из провинции Хубэй

Новый коронавирус в Китае

В Монголии закрыли вузы и призвали отменить все митинги из-за коронавируса

Билли Айлиш получила пять "Грэмми"

Билли Айлиш получила пять "Грэмми"

Brent подешевела до $59,29 за баррель из-за коронавируса

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 января

Болтон подтвердил, что Трамп задерживал помощь Украине, чтобы получить компромат на Байдена

Новый коронавирус в Китае

Общее число погибших от пневмонии в КНР достигло 80

Общее число погибших от пневмонии в КНР достигло 80
Новый коронавирус в Китае

371 новый случай коронавируса зафиксировали в китайской провинции Хубэй за день

На борту разбившегося вертолета баскетболиста Брайанта было девять человек

На борту разбившегося вертолета баскетболиста Брайанта было девять человек

Вместе с баскетболистом Коби Брайантом погибла его 13-летняя дочь

Вместе с баскетболистом Коби Брайантом погибла его 13-летняя дочь
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');