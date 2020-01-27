Минск заявил, что "санкционку" из Белоруссии в РФ ввозят в основном сами россияне

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Основной объем санкционной продукции, которая попадает в Россию с территории Белоруссии, ввозят сами россияне, заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) республики Юрий Сенько.

"Мы продолжаем жестко отрабатывать вопросы, связанные с незаконным перемещением санкционной продукции (через белорусскую границу - ИФ). За прошлый год было составлено более 600 административных протоколов. В большинстве случаев это нарушители из Российской Федерации, которые здесь (в Белоруссии - ИФ) приобретают продукцию, а потом по поддельным документам пытаются ее перевозить", - сказал Сенько журналистам в понедельник после доклада президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

По его данным, общий объем санкционной продукции, изъятой за 2019 год белорусскими таможенниками из незаконного оборота, превысил 14 тыс. тонн. В качестве примера председатель ГТК привел случай, который произошел на белорусской границе 22 января. Перевозчик из РФ на грузовике с поддельными российскими номерами пытался вывезти из Белоруссии 19 тонн груш, по документам он перевозил молочную продукцию.

"Использовались документы нашего белорусского экспортера - предприятия "Бабушкина крынка". По документам товар проходил как сухое молоко", - сказал Сенько. Нарушители из РФ пытаются таким образом подставлять белорусские компании, подчеркнул глава ГТК. Он добавил, что грузовик был конфискован, а нарушитель задержан.

В апреле 2019 года в Россельхознадзоре заявляли, что Минск поставляет в Россию санкционную продукцию, в частности, фрукты и овощи, под видом белорусской.

Запретная "санкционка"

Продовольственное эмбарго было введено указом президента Путина от 6 августа 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции. Сначала оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран были включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина.

Сначала запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года - до конца 2017 года. Запрет продлевается ежегодно. Под эмбарго попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С 27 октября 2017 года в список запрещенной продукции включили живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также субпродукты и жир животных, животные масла.

С 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ" (подписан 29 июля 2015 года) продукция из санкционных стран подлежит уничтожению.

Кроме того, с 1 июля 2019 года введен порядок, в соответствии с которым транзит продукции из санкционных стран возможен только при использовании пломб ГЛОНАСС и учетных талонов у водителей.