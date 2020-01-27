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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:31

SIPRI сообщил, что Китай обогнал Россию по продажам оружия в мире

КНР вышла на второе место в данной сфере и сейчас уступает лишь США

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Китай является вторым продавцом оружия в мире, опережая Россию и уступая лишь США, полагают авторы доклада, представленного в понедельник Стокгольмским институтом исследования проблем мира (SIPRI).

Исследование охватывает период с 2015 по 2017 годы. В прошлом из-за отсутствия транспарентности SIPRI не включал китайские компании в рейтинг 100 крупнейших игроков на мировом рынке вооружений.

Теперь эксперты института получили достоверную финансовую информацию периода с 2015 по 2017 годы о деятельности четырех китайских корпораций, занятых в трех сферах конвенционального вооружения: аэрокосмической, электронной и наземных систем. Совокупный объем продаж вооружений этими компаниями составляет $54,1 млрд.

При этом, по оценке экспертов, компания Aviation Industry Corporation of China (AVIC), объем продаж которой составляет $20,1 млрд, является шестой крупнейшей в мире, а China North Industries Group Corporation (NORINCO), продающей на $17,2 млрд, заняла бы восьмое место в рейтинге Топ-100, а в действительности является крупнейшим в мире производителем наземных систем вооружения, говорится в докладе.

Авторы отмечают, что приведенные в докладе оценки все еще занижены. "Отсутствие прозрачности в отношении объемов продаж вооружений китайскими корпорациями по-прежнему препятствуют составлению полной картины о военной индустрии КНР", - констатируют эксперты.

SIPRI Китай США

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