"Ростех" усомнился в объективности данных о втором месте Китая на рынке оружия

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В госкорпорации "Ростех" заявили, что рейтинг Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), который ставит Китай на второе место по производству оружия в мире, не является объективным.

"Успехи оборонной промышленности измеряются не рейтингами, а тем, как она решает возложенные на нее задачи. Прежде всего, в сфере гособоронзаказа. Достижения отечественного ОПК здесь неоспоримы. Что касается рейтингов SIPRI, то они никогда не были для нас объективным ориентиром. К методологии этих исследований есть множество вопросов", - заявили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе госкорпорации.

Россия сохраняет лидирующие позиции в мире в сфере экспорта оружия, занимая второе место после США, заявил в конце декабря 2019 года вице-премьер Юрий Борисов. "Россия продолжает прочно занимать второе место в тройке лидеров мирового оружейного бизнеса. И в этом, несомненно, заслуга всех участников сложного и многогранного процесса, включающего разработку, производство и экспорт наших вооружений", - говорилось в приветствии Борисова участникам церемонии награждения лауреатов ежегодной премии ФСВТС России "Золотая идея".

Итоги 2019 года для РФ

16 декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в 2019 году поставила за рубеж вооружений на $13 млрд. "Это более чем на два с лишним миллиарда больше, чем на тот же период прошлого года", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

"В целом портфель заказов на российское вооружение находится на стабильном уровне и превышает $50 млрд. Высокий спрос на отечественную продукцию военного назначения - это серьезный стимул к тому, чтобы совершенствовать формы и методы работы, сохранять лидирующие позиции в этом высокотехнологичном сегменте", - сказал тогда Путин.

Китай является вторым производителем оружия в мире, опережая Россию и уступая лишь США, полагают авторы доклада, представленного в понедельник Стокгольмским институтом исследования проблем мира (SIPRI). Исследование охватывает период с 2015 по 2017 годы.

Ранее SIPRI из-за отсутствия транспарентности не включал китайские компании в рейтинг 100 крупнейших игроков на мировом рынке вооружений. Теперь эксперты института получили достоверную финансовую информацию периода с 2015 по 2017 годы о деятельности четырех китайских корпораций, занятых в трех сферах конвенционального вооружения: аэрокосмической, электронной и наземных систем вооружений. Совокупный объем продаж вооружений этими компаниями составляет $54,1 млрд.