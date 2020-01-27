Талибы заявили, что сбили американский военный самолет на востоке Афганистана

Представитель радикального движения утверждает, что в результате погибло множество военных США

Архивное фото Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ) заявил, что бойцы этой группировки сбили американский военный самолет в небе над провинцией Газни на востоке Афганистана, сообщает в понедельник Associated Press.

При этом талибы утверждают, что это привело к гибели "многочисленных" военнослужащих США. Местный журналист, находящийся близ места крушения, сообщил Associated Press, что видел обгоревшие обломки самолета и тела двух человек.

US Army plane shot down and dozens of American soldiers inc high rank officers have been killed in #Afghanistan #Ghazni. Downed plane is Bombardier E11-A which is used by US for intelligence operations. Taliban confirms plane carrying CIA officials shot down. pic.twitter.com/OlOHANz0gZ — kretos (@kretos46649083) January 27, 2020

В соцсетях публикуют видео, на которых видны обломки самолета Bombardier E-11A, используемого американской армией. Пользователи соцсетей заверяют, что речь идет именно о разбившемся в понедельник летательном аппарате. Подтверждения этой информации из других источников пока не поступало.

В Центральном командовании США данные о сбитом именно американском самолете не комментируют. Ранее американские военные заявили, что изучают информацию о рухнувшем в Афганистане самолете.

Ранее в понедельник афганские СМИ сообщили, что в провинции Газни якобы потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого находились 110 человек. СМИ утверждали, что лайнер принадлежал национальной авиакомпании Афганистана Ariana Afghan Airlines и упал на территории, подконтрольной талибам.

Однако позднее афганский перевозчик опроверг эти сообщения. "Новости, которые были опубликованы в ряде СМИ ... не являются правдивыми, проблем с полетами над Афганистаном не наблюдается", - говорилось в заявлении авиакомпании в фейсбуке.