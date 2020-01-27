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Fox News рассказал о разбившемся в Афганистане американском самолете

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - На востоке Афганистана потерпел крушение самолет ВВС США, обеспечивавший связь, на его борту находились до пяти человек, сообщает в понедельник телеканал Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его словам, нет свидетельств того, что самолет Bombardier E-11A был сбит. Неясно, есть ли выжившие среди тех, кто находился на борту, отмечает телеканал.

Ранее СМИ со ссылкой на заявление представителя движения "Талибан" (запрещено в РФ) сообщили, что группировка взяла на себя ответственность за сбитый американский военный самолет в небе над провинцией Газни. Талибы утверждают, что это привело к гибели "многочисленных" военнослужащих США.

Затем СМИ сообщили, что представитель "Талибан" только сообщил о крушении американского самолета и не утверждал, что летательный аппарат был сбит.

При этом местный журналист, находящийся близ места крушения, сообщил Associated Press, что видел обгоревшие обломки самолета и тела двух человек.

В соцсетях публикуют видео, на которых видны обломки самолета Bombardier E-11A, используемого американской армией. Пользователи соцсетей заверяют, что речь идет именно о разбившемся в понедельник летательном аппарате.

В Центральном командовании США заявили, что следят за ситуацией.

Афганистан

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