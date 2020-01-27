Гонконгские эксперты оценили в 44 тысячи число зараженных коронавирусом в Ухане

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Эксперты с медицинского факультета Университета Гонконга подсчитали, что в одном только городе Ухань может насчитываться более 40 тыс. человек, которые заражены новым коронавирусом.

"По состоянию на субботу (25 января - ИФ) около 44 тыс. человек в Ухане могут, вероятно, считаться зараженными новым вирусом", - говорится в сообщении в твиттере медицинского факультета, опубликованном в понедельник.

Такой результат медики получили, применив специальную математическую модель для расчета темпов распространения вируса. Отмечается, что в полученное число включены и те люди, у которых еще не проявились симптомы заражения, поскольку пока они переживают инкубационный период. Специалисты с медицинского факультета призвали принять незамедлительно "решительные меры" для борьбы с распространением коронавируса.

Госкомитет КНР по вопросам здравоохранения ранее в понедельник сообщил, за последние сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число умерших достигло 80.

Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника официальное число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2 тыс. 794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек.