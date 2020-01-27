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"Исламское государство" пригрозило атаковать Израиль

"Исламское государство" пригрозило атаковать Израиль
Фото: Reuters

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) распространила в социальных сетях угрозы атаковать Израиль, сообщает The Times of Israel.

"Сделаем Израиль полигоном для испытаний оружия", - приводит газета перевод на английский язык заявления представителя группировки, которое было распространено в твиттере. Само заявление было сделано в аудиоформате.

По данным радиостанции "Кан Бет", цель этих атак - не допустить реализации плана администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке, который СМИ также называют "сделкой века".

Ожидается, что этот план будет обнародован в скором времени после встречи в Вашингтоне президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера оппозиции Израиля Бени Ганца.

Израиль Исламское государство ИГ

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