В результате теракта в Иерусалиме пострадали 15 израильских военных

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В центре Иерусалима, неподалеку от бывшего вокзала, а ныне развлекательного центра "Первая станция" автомобиль наехал на толпу военнослужащих ЦАХАЛа, пострадали 15 человек, один находится в критическом состоянии, пишет Jerusalem Post со ссылкой на представителя полиции.

Нападение расследуется как теракт.

По предварительным данным телеканала Channel 13, напавший заметил группу военных и намеренно направил на них автомобиль.

После наезда он уехал. Его машину нашли в палестинском городе Бейт-Джала, неподалеку от Вифлеема.