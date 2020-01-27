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Сирийские военные взяли под контроль населенные пункты к югу от Маарат ан-Нумана

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Сирийские правительственные войска в понедельник взяли под контроль три населенных пункта, расположенных к югу от города Маарат ан-Нуман (провинция Идлиб), сообщает портал "Аль-Масдар".

Этого удалось добиться в ходе операции бойцов 25-й дивизии сил специального назначения. Она специализируется как раз на наступательных операциях.

Таким образом, сирийская армия контролирует почти все населенные пункты к югу от Маарат ан-Нумана.

Считается, что удерживаемый противниками Дамаска Маарат ан-Нуман - стратегически важный город. В частности, через него проходит автомагистраль, связывающая Дамаск с Алеппо.

Сирия Идлиб

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