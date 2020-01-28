Помпео обвинил Россию и Иран в препятствовании прекращению огня в Сирии

США готовы принять "самые решительные" меры против тех, кто поддерживает режим Башара Асада

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты следят за ситуацией на северо-западе Сирии и призывают к немедленному прекращению огня, сообщает Госдепартамент.

"США с глубокой озабоченностью следят за ситуацией на северо-западе Сирии, где объединенные силы России, иранского режима, "Хезболлы" и режима Асада (президента Сирии Башара Асада - ИФ), как сообщается, проводят широкомасштабное наступление на население провинций Идлиб и западной части Алеппо", - говорится в сообщении госсекретаря США Майка Помпео, распространенном Госдепом.

По его словам, "дестабилизирующие действия" России, иранского режима, "Хезболлы" и режима Асада прямо препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии, предусмотренного резолюцией 2254 Совбеза ООН.

В сообщении также сказано, что в результате "неизбирательных воздушных бомбардировок и наземных атак" этих сил тысячи гражданских лиц попали под обстрел в Маарет-Эн-Нумане, и им некуда бежать.

"В других районах десятки тысяч людей, как сообщается, покидают свои дома", - добавил Помпео, отметив, что США "осуждают эти неоправданные нападения на население северо-западной Сирии" и призывают к немедленному прекращению огня и полному доступу гуманитарных организаций в пострадавшие районы.

"Соединенные Штаты готовы предпринять самые решительные дипломатические и экономические действия против режима Асада и любого государства или индивидуума, которые поддерживают его жестокие планы", - заключил госсекретарь США.

Накануне сирийские правительственные войска взяли под контроль три населенных пункта, расположенных к югу от города Маарат ан-Нуман (провинция Идлиб).

Маарат ан-Нуман считается стратегически важным городом, поскольку через него проходит автомагистраль, связывающая Дамаск с Алеппо.