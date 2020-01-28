Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:07

Мужчина в Германии заразился на работе коронавирусом от китаянки

Мужчина в Германии заразился на работе коронавирусом от китаянки
Фото: AP/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Житель Германии заразился коронавирусом на рабочем семинаре от другого человека. Об этом сообщил журналистам во вторник представитель министерства здравоохранения федеральной земли Бавария Андреас Цапф.

"Мне стало известно о случае вчера в 20:30, речь идет о 33-летнем человеке, сотруднике фирмы", - сказал Цапф.

По его словам, сотрудник фирмы принимал участие в рабочем семинаре, на котором также присутствовала жительница КНР. 23 января женщина улетела обратно в Китай и уже по дороге обратно почувствовала себя плохо.

"Там был проведен тест на коронавирус, он был позитивный", - указал Цапф.

В понедельник эта информация поступила в фирму в Германии.

"Фирма проинформировала сотрудников и ведомство по здравоохранению. После этого сотрудник фирмы сказал, что на выходных почувствовал себя плохо, были симптомы сильного бронхита", - продолжил сотрудник ведомства. Однако мужчина не стал связывать свое недомогание с симптомами коронавируса и пришел в понедельник на работу.

Была проведена диагностика. "Вчера вечером был позитивный результат", - сказал Цапф. Было решено отправить мужчину в больницу, хотя он уже чувствовал себя нормально.

С ним контактировали около 40 человек. У других людей инфекция в настоящее время не обнаружена. У мужчины есть маленький ребенок, поэтому решили проверить и детский сад.

Немецкая компания по производству автомобильных комплектующих Webasto заявила, что коронавирус были диагностирован у их сотрудника. Руководитель компании Хольгер Энгельманн подтвердил изданию Sueddeutsche Zeitung, что с 19 по 22 января в Мюнхене находилась китаянка, у которой по возвращении в Китай 26 января обнаружили коронавирус.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

10
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 28 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Германия

Новости

Масштабы американских бомбардировок в Афганистане достигли десятилетнего пика

Газпровод "Северный поток 2" будет достроен российской стороной

Газпровод "Северный поток 2" будет достроен российской стороной
Новый коронавирус в Китае

В Турции китайские рабочие попали под карантин с подозрением на коронавирус

План Трампа будет включать создание полноценного палестинского государства

План Трампа будет включать создание полноценного палестинского государства

Проливные дожди на юго-востоке Бразилии унесли жизни 47 человек

Проливные дожди на юго-востоке Бразилии унесли жизни 47 человек
Новый коронавирус в Китае

В Москве прошел молебен о спасении от коронавируса

РФ победила в споре с "водочным королем" за бренды Stolichnaya и Moskovskaya

Губернатор Подмосковья подписал рекомендацию помиловать Нааму Иссахар

Губернатор Подмосковья подписал рекомендацию помиловать Нааму Иссахар

Прибывших в КНДР из Китая иностранцев поместят на месяц на карантин

Что случилось этой ночью: вторник, 28 января

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');