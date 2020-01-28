Мужчина в Германии заразился на работе коронавирусом от китаянки

Фото: AP/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Житель Германии заразился коронавирусом на рабочем семинаре от другого человека. Об этом сообщил журналистам во вторник представитель министерства здравоохранения федеральной земли Бавария Андреас Цапф.

"Мне стало известно о случае вчера в 20:30, речь идет о 33-летнем человеке, сотруднике фирмы", - сказал Цапф.

По его словам, сотрудник фирмы принимал участие в рабочем семинаре, на котором также присутствовала жительница КНР. 23 января женщина улетела обратно в Китай и уже по дороге обратно почувствовала себя плохо.

"Там был проведен тест на коронавирус, он был позитивный", - указал Цапф.

В понедельник эта информация поступила в фирму в Германии.

"Фирма проинформировала сотрудников и ведомство по здравоохранению. После этого сотрудник фирмы сказал, что на выходных почувствовал себя плохо, были симптомы сильного бронхита", - продолжил сотрудник ведомства. Однако мужчина не стал связывать свое недомогание с симптомами коронавируса и пришел в понедельник на работу.

Была проведена диагностика. "Вчера вечером был позитивный результат", - сказал Цапф. Было решено отправить мужчину в больницу, хотя он уже чувствовал себя нормально.

С ним контактировали около 40 человек. У других людей инфекция в настоящее время не обнаружена. У мужчины есть маленький ребенок, поэтому решили проверить и детский сад.

Немецкая компания по производству автомобильных комплектующих Webasto заявила, что коронавирус были диагностирован у их сотрудника. Руководитель компании Хольгер Энгельманн подтвердил изданию Sueddeutsche Zeitung, что с 19 по 22 января в Мюнхене находилась китаянка, у которой по возвращении в Китай 26 января обнаружили коронавирус.