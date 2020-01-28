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Силовики задержали директоров всех сахарных заводов Белоруссии

Силовики задержали директоров всех сахарных заводов Белоруссии
ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат", Минская область
Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В конце прошлой недели силовые структуры задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщил портал tut.by со ссылкой на анонимные источники.

"В конце прошлой недели по этому делу было задержано 11 человек, сообщили два не связанных между собой источника и уточнили, дело расследует Комитет государственной безопасности. В комитете "комментариев для СМИ" по-прежнему нет", - отмечается в публикации.

По данным издания, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник и директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.

Сообщается также, что фигурантом "сахарного дела" является и руководитель Белорусской сахарной компании (трейдер белорусских сахарных заводов в РФ с офисом в Москве) Дмитрий Кириллов.

В публикации отмечается, что директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович был задержан, когда "летел на отдых". "Но самолет Минск - Мюнхен развернули возле Вроцлава. Криштаповича сняли с борта в Гродно", - сообщает портал.

"Ни одно силовое ведомство не комментирует, почему в пятницу развернули самолет Минск - Мюнхен и куда пропали директора всех сахарных заводов", - отмечается в публикации.

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