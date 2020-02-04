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Лукашенко заявил о "российском следе" в деле директоров сахарных заводов Белоруссии

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что республиканский КГБ задержал директоров всех четырех белорусских сахарных заводов.

"Такого в Белоруссии еще не было. Они (директора заводов - ИФ) создали в Москве "прокладку" - торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов", - заявил во вторник Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Президент добавил, что в ближайшие дни белорусский КГБ подробно расскажет об этом деле.

О задержании директоров всех сахарных заводов республики стало известно в январе. По данным белорусских СМИ, силовики задержали 11 человек. Как сообщал портал tut.by, были, в частности, задержаны директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник и директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.

Также сообщалось, что фигурантом "сахарного дела" является и руководитель Белорусской сахарной компании (трейдер белорусских сахарных заводов в РФ с офисом в Москве) Дмитрий Кириллов.

30 января генпрокурор Белоруссии Александр Конюк прокомментировал задержание руководителей сахарных заводов. "Я не хочу анонсировать некоторые вещи, но они сейчас на слуху у всей республики. Но то, что сейчас произошло, - это опять-таки, внешняя дебиторская задолженность. Это те схемы мошеннические, которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими", - сказал Конюк в эфире телеканала "Беларусь 4. Гродно". Вместе с тем генпрокурор не уточнил, какое конкретно дело он имел в виду.

Александр Лукашенко Белоруссия Москва

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