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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:57

Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Депутаты парламента Нидерландов отменили визит в Россию, сообщают во вторник нидерландские СМИ со ссылкой на комитет парламента страны по иностранным делам.

По данным СМИ, члены нидерландского парламента планировали посетить Россию в феврале. Это был бы первый подобный их визит с 2008 года. Визит был отменен после того, как один из участников делегации, член партии "Демократы 66" Сьорд Сьордсма сообщил, что он попал в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.

Нидерланды Сьорд. Сьордсма

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